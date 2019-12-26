MasonGreenwood是曼聯重點栽培的年輕新星。（達志影像）

【英超足球】紐卡索聯@曼聯 12/27(五)01:30 賽事編號:520 ElevenSports

紐卡索聯主場對上曼聯會是一個有趣的對碰，本賽季開季兩隊都不在狀態，確定已不會是爭取英超冠軍的候選隊伍。紐卡索聯本季的首席進球射手竟然是中場的瓊喬.謝爾維，明顯的在鋒線上需要改善的空間太多，總進球數比紐卡索聯少的隊伍目前就只有排在積分榜末的沃特福特和水晶宮，雖然這會跟主帥布魯斯所擬定的戰術有關，但好幾位前鋒如︰安迪.卡羅爾非常需要爭取本賽季的第一球進球，不然球隊本季只能為保級而戰鬥。

曼聯主帥索爾斯克亞本賽季在巨大的壓力之下仍堅持重用年輕球員表現起伏不定，雖然在德比戰擊敗曼聯，卻在上周0:2輸給了沃特福特。拉西福德的進球能力固然重要，而年僅18歲的MasonGreenwood更是曼聯的栽培重點，他的特點在於速度快、左右腳能力平均，這會令對手在防守時困難度增加，紐卡索聯的後衛在本場在防守上需加培注意。

曾經布魯斯也一度被譽為會是佛格森接班人選，本場對賽也正好讓索爾斯克亞證明他才是真命天子。

佛米諾、薩拉、馬內攻擊力橫掃整個歐洲。（達志影像）

【英超足球】利物浦@萊切斯特城 12/27(五)04:00 賽事編號:531 ElevenSports

積分榜首大戰安排在聖誕快拆禮物日的最後一場賽事，本賽季兩隊表現也令人驚訝：利物浦到目前為上仍為不敗之師，而萊切斯特城也創造出最長的聯賽8連勝。利物浦目前能排在榜首，其中一個原因是在本賽季有幾場看似快要抗平的情況下能夠在最後一刻進球獲取勝利，當中包括了上半賽季主場對著萊切斯特城的勝仗。當下兩軍狀態正值頂峰，利物浦能否如上一場一樣能險中取助仍有待球員的臨場表現。

薩拉、馬內、佛米諾這鐵三角依然是本場比賽的關鍵，三位射手都在勇態中，能在關鍵時刻為球隊挺身而出，在大戰之中絕對可以影響最後賽果。利物浦是萊切斯特城的剋星，在過去的5次對賽當中，紅軍就勝出了4次，而該4次總進球均超過2球，可預期本場會是一個多進球的對賽。

(中時電子報)