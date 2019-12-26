旺董批評《反滲透法》是蔡英文總統為了選舉而撕裂台灣的做法。他接著說，因為我出來講，從8月23日出來講，最重要當然為了我們公司旺中媒體集團每一個同仁的自尊、尊嚴和我個人，不希望被人不了解，既然出來講了，希望把兩岸一些事情，在我所理解了解的範圍內說清楚。

【旺董開講】《反滲透法，就是戒嚴！就是獨裁！》（下）

但今天你們又設置了這個《反滲透法》，真的讓人家對你們太失望。但我不知道共產黨對你們什麼看法，對台灣人來講。現在大家都還不痛不癢，因為大家不了解。

比如說，《反滲透法》通過了，雙城論壇可以辦嗎？萬一雙城論壇如果有人去那邊說(民進黨不愛聽的)，你(民進黨)要辦就可以辦他，你(民進黨)要搜索就搜索，你(民進黨)要抓他去檢察官問話就可以問話，依你們的《反滲透法》就是這樣。

他表示，我們如果辦《旺報》創富論壇那也不用辦了，一開始要辦的時候，他們一定會有大陸貴賓領導人講話。我們大家坐在前面，聽他們講話這樣叫做受訓受滲透受影響。你們(民進黨)如果要找我們碴就是這樣。你們(民進黨)如果要找碴怎樣都可以找。這樣難道是一個自由民主國家？

旺董說，我們不能有我們自己的想法，依《中華民國憲法》來講，本來就是「憲法一中」。是你們要搞台獨這是不對的，哪有說統一不對。而且我們(無色覺醒)主張是融一，現在所有的媒體，只有我們和「聯合報」和「TVBS」稍微有在支持韓國瑜。剩下反對妳(蔡英文)的都被你們罵成這樣，我們(旺中媒體)裡面也被你們侮辱成這樣，你這樣不是一言堂嗎？

旺董說想問民進黨，這三四年來你到底哪裡做得好？不要說哪裡做得好哪裡做不好，人家如果要反對你絕對有理由。你應該是要站在人民的立場，愛台灣就是要讓台灣人民日子過得好，你們有這樣想嗎？還是你們在想利用政府賺大錢，最好賺的公司就是政府。不然為什麼對立得這麼厲害這麼嚴重，你要搞到大陸(兩岸)沒有棋可以走，是不是這樣？

我們大家都要去陪你去陪葬你，兩岸都是我的衣食父母。我希望兩岸好。而且我真的摸良心說，以我是台灣人的立場，兩岸好，台灣人日子才過得好。這個時代大家都吃得飽，日子都有辦法過。難道要搞到對立到對大家都無法交代，一定要走到最後一步嗎？

所以希望蔡英文總統妳好好考慮。有必要搞這種《反滲透法》，這種把兩岸帶入絕境的法令出來，正式通過嗎？

通過後我們新聞怎麼做，我也不會做，其他台其他媒體老闆你們也不用高興，我們如果沒辦法做，你們有辦法做嗎？我是相信，每一個媒體名嘴也好主持人也好媒體老闆也好。大家目前日子都很好過，需要過心驚膽顫的日子嗎？我說這個，我不管大家對我是什麼想法，但這絕對是我內心底的話、良心的話摸良心在講的。

旺董說，因為不知道怎麼講下去，政治本來就不應該是我管的事情，我是生意人沒錯我管太多我承認。但是我也是希望我是站在一個報恩的立場，因為各位好朋友你們都有吃過旺旺。等於說我今天日子過得好，我有這個社會地位和成就感，都是你們給我的，是兩岸同胞給我的。不知道怎麼講了，這是我語重心長的話。

反正看1月11的結果看是怎麼樣，我想我說（兩岸）政治應該是接下來沒辦法再講，他們如果要找我們(旺中媒體員工)麻煩絕對可以找。很對不起大家。我本來一開始立場，只是要替我們公司旺中媒體每一個公司同仁跟我，對大家有一個解說。後來有一個野心 ，希望可以講給一些年輕人了解。用務實和現實的態度，來了解我們兩岸未來的日子。

但是我沒有想到民進黨跟蔡總統，今天真的要讓《反滲透法》三讀通過，內容不清不楚法令不清不楚，真的妳(蔡英文)就是要戒嚴、妳(蔡英文)就是要獨裁。你們(民進黨)這樣晚上睡得著嗎？對得起兩千三百萬人嗎？對得起以前所謂的黨外人士嗎？以前為台灣的自由民主所付出的心血，你們對得起嗎？還是你們為了利益什麼都好？說了之後會諒解的人就會諒解。不會諒解的人我也沒辦法，但是這是我自己摸良心說的，我們絕對沒有個人的私利。

時間可以證明一切，包括我在大陸也一樣絕對沒有（特權、私利，甚至邀功），這都發誓過了，話說重了一點不需要你民進黨諒解。對於我的粉絲，你們要諒解我個人的心情，我先說到這裡，謝謝。

(中時電子報)