菊系人馬藉罷韓卡位？ 陳菊：想像力太豐富 09:052019/12/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府秘書長陳菊今上午陪同民進黨立委候選人蘇巧慧至鶯歌拜票。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「We care高雄」罷韓運動號稱由民間自主發起，但發起人尹立卻是前市長陳菊任用的文化局長，外傳早有菊系人馬藉罷韓為下一屆市長卡位；對此總統府秘書長陳菊今上午陪同民進黨立委候選人蘇巧慧至鶯歌拜票時表示，想像力太豐富了吧，「什麼人能卡什麼位」這種話太封建了，誰都沒有這樣的能力。 陳菊表示，距離下一屆市長還有3年多，3年來哪位優秀人才會脫穎而出，這部分她也不清楚，尊重人民選擇和意願，「什麼人能卡什麼位」，這種話太封建了，誰都沒有這樣的能力。 (中時 ) #陳菊 #市長 #能力 #封建 #豐富 也許您會感興趣 推薦閱讀 余湘：陳菊也落跑 民進黨不要雙重標準 13:302019/12/22 政治 陳菊落跑過 余湘轟民進黨雙重標準 01:182019/12/23 政治要聞 陳菊要韓拿出具體政績來 04:102019/12/23 地方新聞 陳菊幕僚批只會推妻母出來 柯酸先解釋錢用去哪？ 12:072019/12/23 政治 最新民調 慶富案過半民眾認為陳菊應負責 16:242019/12/23 政治 民調指涉與慶富案有關 陳菊批先射箭再畫靶 19:112019/12/23 政治 賴清德、陳菊台南輔選互動少 賴：國民黨別打泥巴仗 10:512019/12/24 政治 【明罷韓暗綠鬥3】憂小英選後清算 菊系佈局高雄大本營 11:152019/12/24 政治 陳菊陪阮昭雄拜票 民眾熱情比讚 10:282019/12/25 政治 高雄施政滿意度六都後段班 陳菊：沒評論 12:192019/12/25 政治 政治熱門新聞 名嘴車上聽韓國瑜政見會轟蔡 被運將反應嚇到 - 政治 總統政見會後街頭民調出爐 網驚：最近怎麼都輸 - 政治 韓上博恩數據再狂飆 網：終於決定投誰了！ - 政治 論文門 彭文正驚爆蔡出現致命破綻 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。