「We care高雄」罷韓運動號稱由民間自主發起，但發起人尹立卻是前市長陳菊任用的文化局長，外傳早有菊系人馬藉罷韓為下一屆市長卡位；對此總統府秘書長陳菊今上午陪同民進黨立委候選人蘇巧慧至鶯歌拜票時表示，想像力太豐富了吧，「什麼人能卡什麼位」這種話太封建了，誰都沒有這樣的能力。

陳菊表示，距離下一屆市長還有3年多，3年來哪位優秀人才會脫穎而出，這部分她也不清楚，尊重人民選擇和意願，「什麼人能卡什麼位」，這種話太封建了，誰都沒有這樣的能力。

(中時 )