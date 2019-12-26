勇士最近的火燙表現，完全不像那支聯盟墊底爛隊！原本預期是場毫無懸念的耶誕大戰，勇士卻靠先發5人得分全都上雙，其中卓雷蒙格林更在關鍵時刻貢獻致命三分外線，帶領勇士爆冷以116比104射落作客的火箭，驚奇拿下3連勝。

先前擊敗鵜鶘與灰狼，勇士確實展現逐漸回穩跡象，沒想到來到今年耶誕大戰，打完前3節，勇士仍以92比87領先火箭，儘管火箭末節一度超前，勇士靠著卓雷蒙格林、葛倫羅賓生兩人攜手投進4顆三分球重新領先，更讓火箭無力反撲。

達米安李攻下全隊最高22分，外加15籃板、4助攻、3抄截，表現完全不像只跟勇士簽雙向合約球員，當前勇士必須清出薪資空間，才有辦法提前把他的合約轉為正式，格林與羅素各替勇士拿下20分，葛倫羅賓生18分，考利史坦10分。

勇士爆冷擊退火箭的另一主因，在於成功降低火箭「MVP連線」破壞力，儘管韋斯布魯克拿30分、12籃板，哈登也有24分、11助攻，可是韋少全場投32中11，含三分球投8中0，更讓本季場均罰球次數12.8次的哈登，僅有罰1中0！

(中時 )