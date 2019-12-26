金門1名老婦人吃早餐不小心噎到，陷入昏迷情況危險，119線上執勤人員把握第一時間，緊急透過電話擴音系統，指導家屬做心肺復甦，吐出異物救回一條寶貴生命。
這起隔空成功救人的緊急任務發生在12月15日，當天上午8時左右，家住金城鎮環島北路的老婦人吃早餐時不慎噎到，無法立即咳出，出現呼吸困難情形，整個人癱坐在椅子上，隨即陷入昏迷狀況。
老阿嬤的女兒發現，趕緊撥打119電話向消防局求救，救災救護指揮中心（119）據報，除火速派遣救護車趕往現場，也同步由線上執勤人員指導家屬替她做CPR。
所幸在壓胸進行心肺復甦後，老太太順利吐出異物，意識和呼吸馬上改善，火速趕到的救護人員評估生命徵象後，將老阿嬤送醫追蹤觀察，當天就康復出院，事後，老阿嬤的家人特地打電話給119勤務中心致謝。
縣消防局長翁宗堯肯定同仁平日訓練有素，成功完成線上救援任務，將在該局常會中嘉獎表揚。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。