金門1名老婦人吃早餐不小心噎到，陷入昏迷情況危險，119線上執勤人員把握第一時間，緊急透過電話擴音系統，指導家屬做心肺復甦，吐出異物救回一條寶貴生命。

這起隔空成功救人的緊急任務發生在12月15日，當天上午8時左右，家住金城鎮環島北路的老婦人吃早餐時不慎噎到，無法立即咳出，出現呼吸困難情形，整個人癱坐在椅子上，隨即陷入昏迷狀況。

老阿嬤的女兒發現，趕緊撥打119電話向消防局求救，救災救護指揮中心（119）據報，除火速派遣救護車趕往現場，也同步由線上執勤人員指導家屬替她做CPR。

所幸在壓胸進行心肺復甦後，老太太順利吐出異物，意識和呼吸馬上改善，火速趕到的救護人員評估生命徵象後，將老阿嬤送醫追蹤觀察，當天就康復出院，事後，老阿嬤的家人特地打電話給119勤務中心致謝。

縣消防局長翁宗堯肯定同仁平日訓練有素，成功完成線上救援任務，將在該局常會中嘉獎表揚。

(中時 )