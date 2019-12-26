智慧型手機鏡頭持續朝高階及多鏡頭趨勢發展，股王—大立光(3008)積極擴產，為因應建廠及購置設備資金需求，大立光公告將匯回3.65億美元(約新台幣110億元多)，在手機光學鏡頭「錢景」閃亮下，大立光今年資本支出大增，含今年初公告28.06億元購置兩塊土地資金，累計前3季資本支出達70億元，已超越去年全年資本支出64億元。

智慧型手機不僅透過高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角等持續提升照相功能，亦新增3D感測、TOF、屏幕指紋辨識、AR/VR等新應用，帶動中高階光學鏡頭供不應求，閃亮的光學鏡頭「錢景」，讓積極擴產因應的大立光產能還是處於緊繃滿載狀況，只能不斷加快腳步持續擴產滿足客戶需求。

大立光25日代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會決議盈餘分配案金額達到3.65億美元(折合新台幣約110億元多)，大立光表示，此項該筆款項在依法繳納「海外資金匯回專法」所得稅後，將全數匯回台灣，此項資金將用於建廠和購買設備。

為因應客戶訂單需求，大立光自2014年開始積極獵地蓋廠，除2014年投資30億元，買進總部旁1.37萬坪土地，新廠於去年第4季投產外，2017年斥資10.36億元買進約4200坪土地，2018年9月投資8億元買進約3000坪土地，今年1月18日及29日分別再花費18.23億元及9.83億元買下兩塊用地，總計5年來大立光共花費76.42億元購地設廠，隨著營運規模擴大，大立光資本支出也逐年攀高，今年前3季含購地成本資本支出達70億元，已超越去年全年的64億元，一連串購地擴廠動作，顯示大立光對光學鏡頭前景深具信心。

在訂單湧入下，大立光新廠產能及現廠利用的廠房預計年底前空間都會填滿，由於3塊土地蓋新廠也要4年時間，也就是2023年以後才能加入，大立光執行長林恩平在法說會時表示，公司會從提升良率及效率做起，如果兩種都無法滿足，將會考慮再租借新廠房，不過若新廠房要建無塵室，花費半年到一年時間跑不掉，因此接單產品會以高規格高單價優先。

(時報資訊)