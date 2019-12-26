根據萬事達卡公司（Mastercard Inc）調查，今年年終節日購物季美國消費者在線上購物的支出增加，電商銷售額創下歷史新高。

每年的年終節日購物季是零售業的關鍵期，最高可貢獻全年營收的4成，但今年感恩節落在11月28日，較去年的11月22日晚了一周，使零售業足足少了6天去刺激感恩節至聖誕節這段期間的買氣。

根據萬事達卡追蹤11月1日至平安夜的零售調查，今年這段期間的電商銷售額貢獻整體零售額的14.6%，並較去年同期成長18.8%，雙雙創下歷史新高。節日旺季整體零售額（排除汽車）年增3.4%。

萬事達卡表示，今年電商銷售額創下歷史新高，有更多消費者在網路上進行節慶採購。因為今年的感恩節較晚，零售業提前發動全通路銷售，滿足了消費者在跨通路和設備上達成最佳交易的需求。

除了零售業者為迎戰亞馬遜，砸下重金提供當日送達服務和用於商店取貨的儲物櫃，並增加網路曝光之外，在全球情勢不明，以及貿易緊張局勢打擊企業投資之際，美國的低失業率和薪資水準提升，亦為今年的電商銷售營造有利的環境。

萬事達卡出具的報告指出，這段期間內，百貨公司實體店面銷售額年減1.8%，線上銷售額成長6.9%，凸顯出網路下單的重要性。

(時報資訊)