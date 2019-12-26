2020大選近在眉睫，各大候選人都使出渾身解數來爭取民眾支持，而在韓國瑜宣布把民調「蓋牌」後，目前能夠參考的數據寥寥可數，近日新竹的竹中以及竹女就在校內發起模擬投票，針對明年1月11日全國性的「總統票」以及「政黨票」進行模擬統計，結果讓人震驚。

竹中以及竹女在網路上貼出他們兩校聯合舉辦的大選模擬投票，結果在總統票上蔡英文以276票贏過宋楚瑜的174票以及韓國瑜的98票，另外有21張無效票，蔡英文獲得了50.36%的選票；而在政黨票中，獲得最多票的是柯文哲的台灣民眾黨，共獲得160票，得到28.62%的支持度；第二是得到123票的時代力量，擁有22%的選票；而傳統的藍綠兩大黨則是分別獲得80票、14.31%的民進黨以及55票、9.84%的國民黨；其餘政黨有突破5%門檻的僅有台灣基進的28票、5.01%。

該模擬投票的開票過程都在臉書上有影片紀錄，而網友們見到投票結果後展開討論，表示「換算韓在竹中竹女支持度還有17%左右，比起大學只有4%好很多」、「代表投時代跟台民可能有5成投宋」、「這些人不用理他們，沒票啦，反正韓總在真有票的人會贏」、「韓國瑜竟然還有98票」、「如果是雄中雄女辦這種投票，韓可能剩5%、英可能破7成」、「年輕族群韓國瑜居然還有這麼多票？」

網友討論。

網友討論。

(中時電子報)