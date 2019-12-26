被韓指架空蔡總統 陳菊：這種話太抬舉我了 09:152019/12/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳菊今上午陪同立委候選人蘇巧慧至鶯歌拜票。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜昨在政見發表會批評，蔡英文總統被總統府秘書長陳菊「架空」，所以是「無能總統」。對此，陳菊今上午陪同立委候選人蘇巧慧至鶯歌拜票時表示，這種話太抬舉她了，她作為總統府秘書長身份是一個幕僚，會謹守分寸。 陳菊表示，這番言論對總統很不尊重，蔡英文是有能力、會做事的好總統，才能獲得人民支持，總統的職權包括國防、外交、三軍統帥，誰都沒有能力架空誰，「他說這種話太抬舉我了，我作為總統府秘書長是一個幕僚，會謹守分寸。」 (中時 ) #陳菊 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 傳民眾黨下周力挺藍營陳明義 民眾黨嚴正駁斥否認 12:462019/12/24 政治 台灣民眾黨「大眾走」到台南 學姐站街頭吸睛 17:182019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 政治熱門新聞 名嘴車上聽韓國瑜政見會轟蔡 被運將反應嚇到 - 政治 總統政見會後街頭民調出爐 網驚：最近怎麼都輸 - 政治 韓上博恩數據再狂飆 網：終於決定投誰了！ - 政治 論文門 彭文正驚爆蔡出現致命破綻 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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