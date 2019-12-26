國民黨總統候選人韓國瑜昨在政見發表會批評，蔡英文總統被總統府秘書長陳菊「架空」，所以是「無能總統」。對此，陳菊今上午陪同立委候選人蘇巧慧至鶯歌拜票時表示，這種話太抬舉她了，她作為總統府秘書長身份是一個幕僚，會謹守分寸。

陳菊表示，這番言論對總統很不尊重，蔡英文是有能力、會做事的好總統，才能獲得人民支持，總統的職權包括國防、外交、三軍統帥，誰都沒有能力架空誰，「他說這種話太抬舉我了，我作為總統府秘書長是一個幕僚，會謹守分寸。」

(中時 )