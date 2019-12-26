法國北部緊急服務機構今天表示，當地舉行耶誕彌撒時，21人因為一氧化碳中毒送醫，其中2人情況嚴重。

數人在平安夜的耶誕彌撒出現頭痛症狀後，緊急人員接獲通報趕抵瓦茲省（Oise department）教堂，他們疏散群眾至附近社區大廳，並有72人接受治療。其中19人送往附近醫院，而另外2名症狀較嚴重者則是轉送專科照護中心，當中1人甚至得推入高壓氧艙。

法新社報導，當地緊急救難官員穆金（Nicolas Mougin）說，教堂內測得的一氧化碳濃度高達350ppm。

事故原因還未確定，但調查人員正在檢查天然氣暖氣。當地市長也下令關閉教堂。

一氧化碳是燃燒煤炭、木材、木炭、石油、煤油、丙烷或天然氣不完全後，產生的無色無味氣體。

美國消費品安全委員會（CPSC）網站上表示，持續暴露在一氧化碳濃度超過150至200ppm的環境中，可能導致迷失方向性、失去意識，甚至死亡。

(中央社)