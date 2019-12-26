前空服員林佩瑤擁天使臉孔、魔鬼身材，還有一副好歌喉，林佩瑤不只有超夯人氣，還被受封為「最美空姐」，而林佩瑤日前喜嫁名廚武俊傑，新婚的她親民在網上開放提問，被問到做人計畫、怕不怕當高齡產婦、婚後穿搭等問題，林佩瑤也大方回應。

林佩瑤限時動態全文。（圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）

37歲林佩瑤在昨聖誕節開放提問，網友問題各個都超麻辣，新婚的她被問到做人計畫、怕不怕當高齡產婦，林佩瑤則表示，目前沒有生小孩的規劃，並提到：「不怕高齡產婦風險，以後如果哪天真的想生，也有緣生到的話再說」。

林佩瑤在婚禮上辣開深V，尺度超辣，網也問到婚後是否改變穿衣風格，林佩瑤強調不會，她也進一步指出：「我大部分也沒有穿很露啦，只有偶爾跟姊妹出去風騷或跟主持出去約會，才會穿得比較誇張啦」。

林佩瑤限時動態全文。（圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）

林佩瑤被網問到新婚老公，她更不吝嗇放閃大讚武俊傑聰明、邏輯好、口才佳，並感性寫下：「她是我遇過最愛我最疼我最知道要怎麼保護我的人」，還大爆老公其實是個不太正經、愛講笑話的人，字裡行間閃到最高點。

林佩瑤限時動態全文。（圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）

(中時電子報)