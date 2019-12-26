隨著12月以來國際鋼價全面止跌反彈，中鋼(2002)集團旗下中鴻(2014)開出1月內銷盤價，跟進止跌回升，其中，內銷盤價逆轉開高，外銷則為連續第二個月漲價，顯示鋼市本季觸底，明年第一季鋼市春燕現跡。

中鴻最新開出盤價全面開高，明年1月內銷盤價每噸漲600元，中止本季的連三個月走跌；2月外銷盤則依產品及地區每噸調漲30-40美元，連2月上漲。

國際鋼價近來止跌強彈，尤其大陸寶鋼、鞍鋼1月價格也紛走升，寶鋼熱軋1月每公噸上調人民幣200元，鞍鋼上漲人民幣150元。中鋼及中鴻目前產品報價相對落後，因此中鴻明年1月內銷盤價跟進開高。

鋼市提前回春，中鴻12月調升外銷盤價，且外銷接單暢旺，中鴻12月外銷接單量達到8至9萬噸，較11月增加1至2成，可望支撐本月營收水準。

中鋼11月底開出明年首季盤價雖開低，但客戶提貨意願已有提升，預估12月營收可望略增溫，亦有利於營運回穩。

(時報資訊)