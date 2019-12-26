雖然外面風雨不斷，為展現對抗不公的信心，婦聯會將28日下午將會所八樓禮堂舉行2019跨年音樂會，以響亮的軍歌和悅耳的歌曲迎接新年。婦聯會兩年來與復興崗校友合唱團建立深厚的合作情誼，適逢合唱團成立四周年，好事成雙，浩歌迎春。

12月28日下午，婦聯會主任委員雷倩、復興崗校友總會會長李天鐸將與全體賓客齊唱國歌，為預計進行兩小時的音樂會揭開序幕。

雄壯的三軍軍歌分為四個階段，歌唱家白玉光撰寫腳本並攜手也擔任主持人的曹維琪，解說古代、早期以迄今日包括流行樂曲類的軍歌，每一首都能喚起愛國魂。

婦聯會自2018年初被黨產會認定為國民黨附隨組織並沒收388億資產，兩年來奮戰不休，全力尋求司法救濟，進行十一項訴訟的同時，勉力運用有限的資源維持會務運作，並身先士卒致力於急難救助，各項助學金與關懷慰問均如時發放，務求服務社會弱勢於不墜，砥礪同心對抗不公打壓之外，仍堅守愛國護國的精神。

婦聯會舉辦跨年音樂會，邀請好友觀賞，並呼籲睿智的大眾選出才德兼備的總統及公職人員。

婦聯會在2019年打了一場又一場艱辛的仗，他們仍然信心十足，以音樂會展現朝氣蓬勃，唱出自己的心聲，迎接2020年嶄新的局面！

(中時電子報)