嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻涉嫌地下匯兌124億案，昨天出動上百名警調，兵分70餘路在北中南四地搜索，並傳喚驚疑網路博弈起家的嘉義地方大咖級蕭姓聞人等人到案，並查扣6輛賓利、瑪莎拉蒂、保時捷名車，檢方凌晨訊後，將蕭姓聞人聲請羈押禁見，其餘人士交保。

據了解，嘉義地檢署指揮台南市調查站，今年8月查獲吳承霖及黃文鴻犯罪集團，用家族成員及其下線經營兩岸地下匯兌，自2017年至今2年間共洗錢124億。經抽絲剝繭，發現成員複雜眾多，其中還涉及不少地方政商界聞人，案情愈管愈大。

檢調查出，蕭姓聞人專營職業賽事與六合彩網路簽賭，博弈事業版圖擴及兩岸三地與東南亞，但所有的營收與賭金都匯往大陸，接著再利用地下匯兌管道輾轉回台。為了釐清案情，檢警出動大批人馬前往蕭男住處搜索，查扣保險箱與電磁紀錄等證物。

檢方查出，吳嫌提供每套大陸地區金融機構帳戶（含網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、U盾或行動電話SIM卡），以新臺幣1萬5000元至人民幣1萬5000元不等的代價，指示孫姓、劉姓下線收購大地金融機構帳戶，再由彭嫌轉帳功能正常，則作為犯罪集團國內外匯兌之用。

檢調查獲吳承霖地下匯兌犯罪集團藏匿大批現金。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉市傳真）

劉嫌自2018年12月間起，提供大陸中國銀行花園酒店支行帳戶、台北市「名昌有限公司」作為吳嫌辦理國內外匯兌業務之用，吳嫌抽取每筆匯兌金額的2％作為利潤。

吳嫌集團2年間匯兌金額高達124億89萬512元，2017年12月至今年8月案發，吳承霖及妻子陳玟叡、黃文鴻及其胞妹等人，分批開車或搭高鐵運送33億多現金往返台北、嘉義，其中有2億3999萬現金藏放在吳嫌王姓岳母的住處，檢方依法沒收不法所得約2.48億元。

檢方凌晨訊後，認為蕭姓聞人涉有重嫌，向法院請羈押禁見，另外成員則是交保候傳。

(中時電子報)