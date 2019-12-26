電子商務時代正式來臨，消費者購屋模式跟著改變，隨著網路資訊透明化，全盤揭露的銷售模式轉趨主流，台中建商、家具商掀起「實價銷售」革命！包括總太地產（3056）、雙橡園開發、永福地產與永豐泰地產等建商響應實價銷售模式，吸引年輕族群的青睞，線上新案反而逆勢熱銷。

其中，總太地產位於台中市北屯區的「聚作」預售案，每坪單價16.9至19.9萬元，全案採實價銷售、全齡聚落的規劃，跳脫傳統建案銷售概念，建築規劃6棟地下3層、地上15層大樓，20至38坪的1至3房產品，935戶住家。該案建材全面進化，大門電子鎖加碼指紋辨識系統，廚房配備全套品牌廚具及櫥櫃、伸縮龍頭；衛浴空間採用不鏽鋼龍頭與五金配件，一個月就熱銷超過400戶，創造銷售佳績。

總太「聚作」2房樣品屋空間邀請「綠屋家居」操刀設計。綠屋家居創辦人徐樹潭表示，綠屋家居推出實價銷售，緣起於初創業時，發現因為價格不透明，讓親友買到高於行情的家具，因而開始推動不二價銷售，初期業績掉了至少70％，連虧3年才走出困境。

徐樹潭說，這次與總太地產的異業結盟，是因為雙方都認同實價銷售，且總太與綠屋客戶都是25至45歲首購、換屋族群，消費習慣與需求有一致性，綠屋也針對不同年齡層規劃空間、色彩搭配專案，滿足消費者需求。

總太地產董事長翁毓羚指出，現今房產推案趨勢已隨家庭結構轉變，三代同堂轉為小家庭，小宅成為建商推案主流；另一方面，消費者對於居住型態、環境與居家的美學氛圍開始有更高的追求，這也是總太這次攜手綠屋家居，替建案引進北歐設計的美學氛圍主因，配合價格透明化實價銷售策略，讓消費者發現，有質感的品味生活，其實距離並沒有那麼遙遠。

(工商 )