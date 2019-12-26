中市凌晨槍響 ！酒店慶生起口角 1男送醫搶救 09:492019/12/26 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 位於西區民生路1棟大樓10樓的酒店，傳出槍響。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市26日凌晨傳出酒店槍擊案，據了解，1名朱姓男子晚間到位於西區的民生路1棟大樓10樓的酒店慶生，與來慶生的劉姓友人酒後發生口角，朱男怒而朝劉男開槍，劉男胸部中槍；另有1名服務生受傷，意識清楚。而劉男傷勢嚴重正在搶救中。 警方獲報緊急趕到到場，當場逮捕朱男，並將帶回調查，漏夜偵問釐清案情中。 (中時 ) #慶生 #酒店 #友人 #凌晨 #口角 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》最老字號五星牛排館 台北晶華ROBINS Grill 12／25重新開幕 09:352019/12/23 旅遊 汐止中正市場攤商口角 檢依傷勢認定殺人未遂起訴 13:062019/12/24 社會 2男1女三重開毒趴 18歲男家中亡 13:322019/12/24 社會 行車糾紛釀衝突 男子朝動物醫院丟擲信號彈 22:552019/12/24 社會 陽明山天籟渡假酒店溫馨歲末聖誕純白派對，邀請唐寶寶晚餐，傳唱2019愛恆久 02:512019/12/25 旅遊 行車糾紛口角 莽男丟信號彈教訓仇家險燒醫院 08:542019/12/25 社會 酒後爭上計程車 火鍋店老闆當街持槍射死男大生 11:592019/12/25 社會 洲際酒店集團擴增台灣版圖！台中逢甲智選假日酒店12月開幕 17:202019/12/25 財經 替友出氣約談判不成殺人 彰化莽男遭判14年 18:182019/12/25 社會 IHG洲際酒店集團再拓版圖 臺中逢甲智選假日酒店開幕 18:502019/12/25 財經 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 - 社會 新崛起大亨！蕭姓聞人靠博奕發大財 跨足飯店、電視台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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