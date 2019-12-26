台中市26日凌晨傳出酒店槍擊案，據了解，1名朱姓男子晚間到位於西區的民生路1棟大樓10樓的酒店慶生，與來慶生的劉姓友人酒後發生口角，朱男怒而朝劉男開槍，劉男胸部中槍；另有1名服務生受傷，意識清楚。而劉男傷勢嚴重正在搶救中。

警方獲報緊急趕到到場，當場逮捕朱男，並將帶回調查，漏夜偵問釐清案情中。

(中時 )