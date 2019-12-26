公鹿球星「字母哥」阿提托康波今年耶誕節過得超悶！26日在費城開打的耶誕大戰，阿提托康波雖拿18分、14籃板及7助攻，全場出手27次卻只進8球，還在末節被對方戳到眼睛，無奈接受公鹿109比121輸給地主七六人的殘酷事實。
公鹿整場比賽都遭七六人無情三分砲火轟炸，幾乎沒有任何還手餘地，打完上半場，七六人就已領先21分之多，甚至前3節結束，七六人取得100比73大幅領先，比賽提前沒有懸念，七六人全場投進21顆三分球，追平隊史最佳紀錄。
真正會讓阿提托康波感到鬱悶的，恐怕並非是他冰冷的手感(尤其是他的三分球投7中0)，而是末節他被七六人後衛賈許理查生用手故意戳到眼睛，當他起身跟裁判激烈抗議為何沒吹哨，竟然換回1次技術犯規，這次誤判確實太明顯了。
替七六人贏下這場闊別31年之久的主場耶誕大戰真正功臣，還是明星中鋒恩比德，他拿31分、11籃板，「很多人似乎都忘記了我是誰，當我被需要的時候，我就會挺身而出！」托必亞斯哈里斯也拿22分，班西蒙斯15分、14助攻。
(中時 )
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