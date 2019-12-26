臉書社團「豐原好康聯盟」舉辦年終送暖跳蚤市場義賣活動將有150個豐富多樣攤位進駐，邀集社會大眾歲末來挖寶，歡喜樂捐作公益。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

熱愛國樂玩家組成的軒豪樂團將參與義賣活動演出。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

街舞團體「愛瑪創藝」將參與義賣活動演出。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

臉友將破18萬的臉書社團「豐原好康聯盟」29日將於台中市葫蘆墩文化中心舉辦「年終送暖跳蚤市場義賣活動」，除有150個豐富多樣攤位，並邀請軒豪樂團、Bella佛朗明哥舞團、愛瑪創藝、解凍娛樂等帶來歌唱舞蹈及樂曲演奏，邀集社會大眾歲末來挖寶，歡喜樂捐做公益，還有機會抽中氣炸鍋及電子琴。

「豐原好康聯盟」是透過臉書網絡，凝聚豐原在地鄉親，提供一個交流、廣告、求助的管道平台。創辦人蘇玥潔表示，聯盟成立的目的是藉由網路平台整合資源，提供困難解決、單親弱勢家庭就業機會或物資即時支援等，成立7年來會員已達18萬人。

2015年為募集資源協助在地社會福利團體，開始舉辦「年終送暖跳蚤市場義賣活動」，號召在地商家及民眾提供物資公開義賣、捐款及公益演出的方式，所得款項全數捐贈家扶中心、信望愛、父母成長協會等社服團體。

跳蚤市場辦理6年來廣受各方好評及熱烈支持，許多會員及民眾一起動員、出錢出力、贊助貢獻、募資捐款，以實際行動付出，溫暖需要幫助的人。此次首度與葫蘆墩文化中心合作擴大辦理，希望吸引更多民眾參與，體會惜物環保、助人為樂的意義與價值。

(中時 )