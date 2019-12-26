如興(4414)在出售中和(1439)股權和柬埔寨土地後，明年仍會是「變動」的一年。如興發言人徐仲榮表示，董事會已經通過出售在柬埔寨金邊市的土地，但由於如興的產能有近8成在柬埔寨，所以公司也已經開始在物色柬埔寨較為郊區的土地。至於原來的土地與廠房，在新廠尚未建置完成之前，將採取土地售後回租的機制，新廠房將提高自動化比重。換言之，如興明、後年免不了要有一筆資本支出和租金的費用。

徐仲榮表示，如興短期目標是財務優化，負債比在第3季升高，但第4季處分中和羊毛股權進帳8.89億元，將有現金流入7.5億元，用於填補當時併購產生的債務。

至於如興柬埔寨廠即將出售，董事會授權的售價為不低於1975萬美元，目前柬埔寨廠對營收貢獻仍以每年10％的幅度成長，且占產能比近8成，因此如興後續會在柬埔寨當地繼續尋找在郊區的生產基地。明年因產能轉換，如興力拚營運持穩，並以自動化應對東南亞薪資上漲，維持毛利率表現。

在自動化的進度上，如興自2013年起導入自動化生產，提升生產效率，並擴大機器設備的應用，加速生產製程並標準化作業品質；也同時電腦化資訊上線，為供應商與客戶端之資訊串流做準備。

(時報資訊)