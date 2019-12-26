記憶體市況明年可望復甦，價格走勢將較今年穩定不少，明年下半年預計有漲價空間；法人近期提前壓寶，像是土洋法人同步買超旺宏(2337)、華邦電(2344)，本土的投信法人則是鎖定南亞科(2408)，帶動此三檔股價相對強勢。

周三，外資為首之三大法人共計買超華邦電達6068張；三大法人亦聯袂買超旺宏1658張；投信則連續兩天買超南亞科共計1381張。

旺宏看好明年快閃記憶體市況，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與編碼型快閃記憶體（NORFlash）產品，明年都有漲價空間。公司也看好5G應用市場，預期明、後年將會是出貨高峰。

看好產業未來前景，旺宏日前董事會通過資本支出預算87億元，主要擴充3D NAND研發機器及廠務系統；華邦電預計先在中科廠進行新製程研發，預計投入共逾16億元。

華邦電子23日董事會核准資本支出預算，金額約4.96億元，將用於投入中科12吋廠新製程研發設備等，加上10月25日已通過的擴產資本支出11.88億元，共將在中科廠投入逾16.8億元資本支出，預計自今年第4季起陸續投資。

華邦電子中科廠營運效率明顯提升，公司改變原先規畫，華邦電高雄新廠預計延至2022年1月裝機。在中科廠先進行下世代新製程研發，新產能預計明年第2、3季開出。

南亞科預估第四季DRAM供需平穩，價格持平或小幅漲跌，預計最快明年第一季產品價格止跌調升；明年隨著市場供需改善，研調機構看好明年DRAM市場回復成長。

(時報資訊)