美國媒體近日對明年景氣進行調查，若以政黨來看，調查結果相當對立，有62%的民主黨人認為明年經濟不好，而共和黨僅19%的人看壞。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這個情況很像台灣，支持國民黨的不斷唱衰台灣經濟，執政黨則稱經濟逐漸好起來。不同的政黨看經濟，大家都看到不同的面相。

謝金河在臉書發文指出，美國失業率從歐巴馬時代的9.8%降至3.5%，已經是史上最佳狀態，美國道瓊工業指數也逼近30000點，費城半導體指數今年大漲61%，但民主黨人仍高喊人民無感，有意參選美國總統的彭博最近警告，民主黨若只會唱衰，對美國經濟沒有一套核心價值與論述，恐怕會離執政之路愈來愈遠。

他感嘆，這個情況很像台灣，支持國民黨的這一邊不斷唱衰台灣經濟，執政黨則告訴老百姓經濟逐漸好起來。不同的政黨看經濟，大家都看到不同的面相。其實經濟有人看好、有人看壞很正常，就像股市永遠有多頭、也有空頭，是正常現象。最近國民黨說台灣經濟成長率近三年平均值，台灣在四小龍殿後，但他認為，今年台灣一定可以拿冠軍，台灣蹲了30年，現在才正要爬起來，若用歷史舊資料把台灣說得一無是處，也對。但是重要的是能夠看到明天、後天的台灣。

謝金河最後提到，這次股市上漲，有人說都被外資賺走，這用來說台股大漲都靠台積電，這個說法也對。但今年像家登股價大漲600%，外資持股只有4.78%，而雙鴻、聯茂、宏捷科等這些大漲的個股，外資持股比率都低於20%。股市有1700多家公司，大家的漲幅都不同，大家要怎麼說都可以！

(中時電子報)