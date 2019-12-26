總統大選進入最後關鍵時刻。文化大學新聞系主任胡幼偉說，他認為，新聞系學生會，或整個文大的學生會，其實可以主動辦兩場活動，邀請支持老韓，以及支持老蔡的老師，來講講看自己的想法。

胡幼偉表示，昨天他跟兩位文大新聞系的大學生講，教育部規定，大學教師不可以在教室內跟學生宣揚個人政治理念。他同意，上課時，老師如果跟學生宣揚個人政治理念，可能會在教室內引發衝突。然而，現在的大學生，卻也失去了聽聽看老師如何說明，為何要支持某位候選人的機會。

胡幼偉認為，新聞系學生會，或整個文大的學生會，其實可以主動辦兩場活動，邀請支持老韓，以及支持老蔡的老師，來講講看自己的想法。學生應該要多聽聽不同的意見，再經過自己的判斷後，才去投票。民主社會，這是很必要，也很正常的活動。

＃韓國瑜 ＃蔡英文 ＃2020大選 ＃總統 ＃立委 ＃國民黨 ＃民進黨

＃親民黨 ＃宋楚瑜 ＃胡幼偉 ＃大學教師開講

(中時 )