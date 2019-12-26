配息10元很補 達爾膚拉出第2支漲停板 09:552019/12/26 工商 梅中和 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 達爾膚自周二下午發布擬配發10元現金股息，創生技族群首例後，周三甫開市立即跳空漲停板，一個價鎖死至終場，今開盤則持續強勢登頂，暫報79.8元，在漲停板門外排隊等買的張數，目前仍逾4千張。 達爾膚前波高點，係於12月2日創下81.8元後拉回整理，不過，受惠將配息10元利多刺激，該關卡現階段看起來，已見關非關，受惠高殖利率概念愈來愈受法人青睞下，該股波段高點或暫勿預設立場。 (工商 ) #漲停板 #達爾膚 #10 #高點 #殖利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 達爾膚董事會決議 每股配發現金股利10元 15:202019/12/24 財經 《生醫股》達爾膚下季擬配息10元，殖利率約15.15％ 15:232019/12/24 財經 降準預期升溫 A股三大股指全數收漲 16:312019/12/24 財經 醫美先例 達爾膚將配息10元 04:102019/12/25 財經要聞 《生醫股》配息10元太搶手！達爾膚強鎖漲停，10萬張買單排隊 09:262019/12/25 財經 《商情》獲利了結，打壓周二LME期鋅續挫 10:002019/12/25 財經 台中麗寶Outlet Mall擴大營運 全館下殺1折起 10:122019/12/25 財經 A股開盤微跌 化工與石油股持穩 10:232019/12/25 財經 2020年春運 進出北京預計達4573.4萬人次 12:232019/12/25 兩岸 《金融股》今年獲利亮麗，國票金明年殖利率估返逾5％ 17:392019/12/25 財經 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 大咖獨厚台積電！三星掉肥單 遭爆醜惡內幕 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。