達爾膚自周二下午發布擬配發10元現金股息，創生技族群首例後，周三甫開市立即跳空漲停板，一個價鎖死至終場，今開盤則持續強勢登頂，暫報79.8元，在漲停板門外排隊等買的張數，目前仍逾4千張。

達爾膚前波高點，係於12月2日創下81.8元後拉回整理，不過，受惠將配息10元利多刺激，該關卡現階段看起來，已見關非關，受惠高殖利率概念愈來愈受法人青睞下，該股波段高點或暫勿預設立場。

(工商 )