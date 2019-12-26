綠黨桃園市議員王浩宇，向來以「韓黑」著稱，屢次發表黑韓言論遭諷「全國不分區議員」。在歷經高雄35萬人挺韓大遊行，與國民黨總統候選人韓國瑜上《博恩夜夜秀》，觀看人次一天衝破230萬後，王發文表示：「到目前為止，我們還無法確定韓國瑜一定不會贏。」

王浩宇今日在臉書發文，將砲口對準民進黨：「羅文嘉說出『不要投小黨』後，有好幾個綠黨支持者私下跟我表達不滿，揚言『只投綠黨政黨票，不投總統、立委。』拜託，別做親痛仇快的事。」

話鋒一轉，王浩宇直言：「2020年1月11日的選舉，是決定台灣未來的選戰。到目前為止，我們還無法確定韓國瑜一定不會贏，每一票都會是關鍵。因此，我呼籲綠黨支持者放下情緒、堅定把總統選票投給蔡英文、區域立委選票投給該選區的台派立委。我們一起，守住台灣。」

文章一出，引起綠營支持者內鬨，群起留言互嗆：「浩宇辛苦了，證明台灣選民文明未開化，還是很喜歡用情緒決定事情」、「真的！不要逞一時之快，做情緒選擇」、「羅文嘉失言」、「感謝王議座吞下去，我想鄭市長一定很愛你」、「還好有民眾黨可以投，真棒」、「民進黨已目中無人，下架蔡英文」、「我支持集中選票，羅文嘉委員英明」。

(中時電子報)