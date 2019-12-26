鼓鼓說：「我推出第一張個人專輯時的舉止、外表和公司的宣傳方式，可能讓外界覺得我愛玩，但我其實根本不出門，外在會影響很多事情，大家對我的誤會太深了，誤會深不是在怪大家，我是在想我做了什麼事情，會讓大家對我的認同、跟我對自己的認同差距那麼大。」

CTWANT 時周大紅人》哈姆雷特不能眠 鼓鼓

「我慢慢變得滿勇敢的，如果問我出第一張專輯時開心嗎？我真的不知道，我喜歡跳舞，可能潛意識告訴我做得到，所以唱跳。可是我快樂嗎？我不知道，但是看到歌迷開心我很快樂，可以讓別人快樂這事情讓我快樂，因為我不快樂，所以希望別人快樂，心裡才有滿足感，很可悲……。」

放下你眼中、心裡對鼓鼓的印象，他其實很黑暗，從小寂寞造就他的沒自信跟不安全感。父親離世後，更讓鼓鼓失去笑容，他一肩扛起照顧媽媽和妹妹的責任，家庭因素讓他樂觀不起來，與其要怨懟，不如和解，與其改變，倒不如認清，鼓鼓就是寂寞孤單的人，現在也還是，但那又如何？說出口了，舒服多了，還是一樣沒自信，那又如何？

這次鼓鼓的新專輯《蟲洞》是一段旅程，原本想呈現他從小到大聽到音樂的美好、看世界的不同角度，想不到愈走愈深，開始血淋淋地挖掘自己的過去。鼓鼓不怕把自己的人生赤裸裸攤開，「我的沒自信來自家庭的缺陷，比如家庭跟我的感情不夠好，導致我不喜歡回家，家對我來說沒有歸屬感，把門打開才能長大，從更高的點看這個世界，我邊做這張專輯邊長大，用這種方式說出來是種勇敢。」

(中時電子報)