總統蔡英文首場政見會被酸連罵人都要看稿，昨天的第二場政見會上，蔡細數執政3年多的經濟成效，她一開頭就批評韓國瑜忘記世界，台灣的總體經濟穩定度世界第1名，但是「韓市長卻坐在浴缸裡面，把它當作是一個大海」。此外，對於韓國瑜的質疑，蔡也立刻回擊。然而，自由作家洛杉基質疑，為何蔡反擊韓的論述，都備好稿子？他也向韓團隊示警。

洛杉基在臉書指出，蔡英文反擊韓國瑜的論述，都有備好稿子，難道韓國瑜可能會說的內容，完全都在蔡團隊的掌握之中？而且如何回應、反擊，都已經寫好在蔡英文的稿子裡，供她讀稿？洛杉基也諷刺，那麼多稿紙，蔡英文能夠迅速找到答案，這種找稿、讀稿的功夫，不是一般人做得到。

洛杉基認為，蔡英文一定與她的團隊，在官邸演練好幾天，針對韓國瑜可能的發言與反擊，都已經準備好如何反擊，而且一定有個高明的索引系統，可以讓她迅速找到對的稿紙，低頭讀稿。

洛杉基也提出三問，難道韓國瑜所有政見與可能發動的攻勢，都掌握在蔡團隊之中？所以蔡團隊才有辦法把韓國瑜所有可能的反駁，都事先寫好反駁的稿子？等於事先洩露考題，讓對方有充分時間準備答案並予以反擊？「韓團隊要不要檢查一下韓市長的辦公室裡，是否藏有國安監聽系統？」

(中時電子報)