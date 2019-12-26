網紅米砂（Misa）先前自曝為狄鶯和孫鵬之子孫安佐墮胎，引來孫安佐反擊她有精神病，又嗆大多數人應該不想知道這些私事。米砂沉寂快一個月後，最近復出受訪，雖沒多提和孫安佐的往事，卻也透露跌了一跤後更懂得學會保護自己，她對性事依舊侃侃而談，也自曝裝了避孕環，避免不小心又「鬧出人命」。

孫安佐上月對墮胎爭議錄影片回應，他先表示相信沒有女生會用墮胎這種事引起大眾矚目，但沒想到米砂會說出這些事，但大多數人其實不想知道，也隔空呼籲米砂已經是成年人，要對自己負責，「不過妳既然決定好要做的事，我不會反對妳，我甚至還會支持妳，但我個人給的建議是女生啊！還是要學會保護好自己」。

據《鏡周刊》報導，米砂最近抽空進廠維修，削骨後以精緻的臉龐宣告復出，對於和孫安佐的是非，米砂打算全部放下，也開始注重避孕，並裝了避孕環，對她而言性生活仍不是禁忌話題，還分享最喜歡模範生故事情節的謎片，而她過去爭議多，最近靠著男友陪伴，已逐漸回到原本生活，

(中時電子報)