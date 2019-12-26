國民黨總統候選人韓國瑜日前喊民調「唯一支持蔡英文」後，隨著時間逼近。本周封關的民調陸續出爐，民進黨蔡英文總統以54.25%領先國民黨韓國瑜的15.59%，兩人差距拉大到38.66個百分點。但民調也顯示，仍有24.18%的選民未表態。網友看完民調後，紛紛留言「笑死，菸粉還在看民調自爽」、「不表態也太高，可信度？」。

批踢踢網友留言。(圖/截自批踢踢論壇)

根據《自由時報》今(26日)所公布最新民調，結果顯示。在總統支持度方面，民進黨蔡賴配有54.25支持度、國民黨韓張配15.59%支持度。親民黨宋余配4.76%支持度，落居第3。韓雙方差距達38.66個百分點，但仍有24.18%的中間選民無法選出。

與上次12日同為《自由》所做民調結果相較，蔡支持度微幅上升1.13個百分點。韓國瑜的支持度也同步上升，升了0.12個百分點。

相關民調資訊經轉傳至批踢踢政黑版。許多網友紛紛嘲諷，「笑死，菸粉還在看民調自爽」、「不表態還是很高」、「這樣應該可以贏500萬票吧，厲害了DPP」、「自由不太信，還是等TVBS」、「不表態也太高，可信度？」、「繼續相信媒體帶風向民調 綠吱吱們開票當天真的會崩潰」。

也有網友直言「韓保底35%」，更有網友PO出自己的估盤「蔡52-53%、韓40-42%、宋5-8%」。

(中時電子報)