自行車代工廠-愛地雅（8933）因受到美國子公司財務重整虧損影響，今年宣布減資30％。愛地雅為充實營運資金及償還借款，以每股5元辦理現金私募案，燿華（2367）看好愛地雅未來在電動自行車領域的發展性，宣布以1.7億元認購私募股3.4萬張。

愛地雅26日早盤股價開低走高，盤中最高上漲到7.40元、上漲了0.28元，漲幅近4％。

愛地雅因認列子公司ASE及ASI約3,120萬美元的股權損失，以及應收帳款債權約2,426萬美元，合計將認列5,546萬美元的損失金額，換算成台幣約損失17.11億元，造成今年第三季淨值僅剩3.63元，因而決議減資三成以改善財務結構。

愛地雅表示，為了改善整體財務結構，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較符合公司需要，因此擬私募普通股2,000萬股，每股面額10元，實際私募價格訂為每股5元，私募增資基準日為12月26日。

愛地雅強調，在自行車代工本業方面，目前在台灣、中國大陸及歐洲波蘭均設有生產基地，訂單及出貨穩定成長，2019年前11月合併營收36.42億元，年成長近4％。

此外，愛地雅今年以子公司名義取得全球知名品牌FUJI、SE等自行車品牌商標權，未來除預期有穩定的全球品牌權利金收益外，也將積極與全球品牌經銷商維持穩定合作，更將協同策略夥伴積極切入歐洲正夯的電動車市場。愛地雅表示，電動自行車已成為台灣自行車產業營運成長的主動能，愛地雅不會在電動車市場缺席。

(工商 )