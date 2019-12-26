美國國務院今天罕見召回駐尚比亞大使富特（Daniel Foote）。富特日前對尚比亞政府的貪瀆及同性戀人權紀錄做出嚴詞批評，尚比亞總統反對這些批評。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，召回大使對美國來說相當罕見，特別是當這名大使正在國外為美國價值觀據理力爭。

富特本月2日發表聲明，痛批尚比亞境內拿同性戀和獸行相提並論的人；此前，尚國2名男子因為同性戀關係遭判刑15年，富特對這項判決做出批評，他今天對隨後招致的「惡毒和仇恨」指責感到相當震驚。在保守的基督教國家尚比亞，同性戀是非法行為。

對於來自一名美國外交官的公開聲明來說，富特的嚴厲論調相當不尋常。富特進一步譴責尚比亞政府官員「從公共基金中竊取數百萬美元」，尚比亞政府對此予以否認。

富特寫道，「當前的尚比亞政府希望外國使節乖乖聽話，皮夾打開，嘴巴閉上」，指出美國提供「每年5億美元不用歸還的美國金援給尚比亞人民」。

國務院發言人在聲明中說，國務院「對於尚比亞政府發表聲明說『富特的職位不保』一事感到錯愕，我們認為這等同於宣布這名大使不受歡迎…美國堅決反對針對LGBTI（同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者）的迫害行為。」

(中央社)