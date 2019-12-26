聯發科(2454)第二顆5G SoC(系統單晶片)最快將在明年初的CES(消費電子展)就會揭曉，終端產品在明年第二季就會出現在市場，聯發科第二顆5G SoC命名為「天璣800」，瞄準的就是對手高通的Snapdragon 765系列，雙方5G持續交火，聯發科今在新品消息激勵下，股價開高震盪，漲幅在1.5%附近，股價最高達460.5元，站上本周新高。

聯發科、高通在5G領域戰火猛烈，先前市場將聯發科的天璣1000與高通的Snapdragon 765做比較，主要是因為雙方都為SoC，這點聯發科很不服氣，認為其天璣1000為旗艦型產品，但Snapdragon 765為中高階產品適用的晶片，此一比較並不合理，故聯發科將在近期端出第二顆5G SoC，時間點應該就是落在即將登場的CES大展。

聯發科在5G晶片的規劃上，認為SoC將是最有利於產業快速滲透的，相較於高通的Snapdragon 865採用「S855+X50」外掛式解決方案，認為不願意在效能上做出任何犧牲，雙方各有堅持，故高通也也同步推出Snapdragon 765，其就是為5G SoC，高通所打的算盤即為Snapdragon 865主攻旗艦市場，Snapdragon 765則搶占中高階市場。

聯發科在5G的開發上，堅持走開放平台模式，更推出5G多模數據機晶片，也將整合在下一代的5G單晶片中，想要透過與國際5G生態系緊密合作，帶動接下來的手機升級商機，比起單打獨鬥，聯發科更想要的是找盟友合作，壯大聲勢。

(時報資訊)