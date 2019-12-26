鼓鼓的原生家庭讓他沒有自信，想要改變、想要突破，但幾十年下來築的牆實在太厚、太高，要面對已經很難、要打破更不容易，有首歌的詞（是哪一首歌請你去探索）至少寫了五個版本，一開始充滿了負面與恨意，像是「人家放學都是回到家，我的家就是沒有人的操場」，沉重到讓人不敢直視，但現在媽媽年紀大了、需要兒子了，雙方慢慢理解、慢慢和解，那種恨也就開始放下了。

CTWANT 時周大紅人》哈姆雷特不能眠 鼓鼓

「我一直認為我沒有得到愛，可是媽媽已經把可以給的愛都給我了。」要從一個成年人口中說出這句話，需要多大的勇氣？

一直到專輯做到尾聲，鼓鼓想像出會想走什麼樣的方向，跟多年好友的製作人討論，不能確定身在流行產業，這樣的大膽適不適合，鼓鼓說：「反正好像我從來也沒做過安全的事……。」

「把靈魂注入專輯裡後，音樂能量愈來愈強，歌詞才會反覆改那麼多次，歌詞和故事上不能沒有生命，沒有生命就不能駕馭音樂，只要有人懂就值得了。」不只是要聽的人懂，連他自己也都是慢慢才懂，懂得抬頭看窗外的風景、懂得把門打開、懂得察覺外界的美好，至於什麼時候懂得踏出心裡那扇門？遲早、很快、我相信。

(中時電子報)