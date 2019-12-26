1.中揚光(6668)：明年手機、非手機部門皆獲新單，營運可望戰新高，昨獲本土法人聯手買超365張，今早股價一開盤即突破90元關卡、達91.8元。

2.台光電(2383)：兩岸CCL廠商普遍看好明年5G材料市場需求，昨獲三大法人聯手買超3751張，激勵早盤股價續漲、來到134.5元。

3.聯茂(6213)：5G助攻營運，外資連兩日買超，昨自營商也加入多頭行列，今早股價續彈至132.5元。

4.正隆(1904)：自營商連兩日買超、昨外資也回頭買超，另公布加碼投資台灣20億元，早盤股價開高小漲約0.5%反應。

5.晶電(2448)：外資連兩日買超，加上擬與利亞德集團成立合資公司，今早噴量大漲逾5.5%。

6.隆達(3698)：轉型有成，Mini LED明年量產，外資終結連六日來的賣超、昨轉買超，今早噴量強彈逾7.5%，飛過月線。

7.亞光(3019)：外資、投信持續買超，昨自營商也加入多頭行列，激勵早盤股價續漲近4%。

8.榮創(3437)：與Cree達成背光技術授權，衝刺高階市場，吸引昨外資擴大買超485張，早盤量增續漲逾3%。

9.國巨(2327)：營運向好，三大法人連兩日買超，推升早盤股價續漲至412.5元波段高點。

10.聯鈞(3450)：營運曙光乍現，明年Q1淡季不淡，轉機題材持續發酵，早盤攻高1.5%突破58元，再創波段高點。

11.巨路(6192)：接單樂觀，本季起至明年營收可望逐步成長，多方守在80元高檔整理，走高1%蓄勢。

12.雙鴻(3324)：5G手機助攻業績，明年EPS挑戰18元，近日整理後攻勢再起，開盤後向上衝刺3%。

13.鄉林(5531)：新台幣升值點火資產題材，股價拚脫離底部區間，攻高1%以上。

14.福貞-KY(8411)：冬季加溫三片式鐵罐業績，高檔休息數日後再攻，早盤漲幅達3%。

15.華義(3086)：明年積極推2-3款遊戲，要拚轉盈，買盤持續支持，再拉第二根漲停。

16.六角(2732)：與日企簽約擴大日本布局，未來營運添柴，多方一舉攻高回到170元，漲幅近4%。

17.達爾膚(6523)：發放現金股利10元誘人，激勵股價連拉兩根漲停，委買張數仍有逾4000張排隊。

18.盛達(3027)：車載路由器準備收割，早盤獲買盤卡位火速攻頂，登上逾半年高位。

19.華冠(8101)：5G新「機」會，明年營收拚增3位數、搏損平，開盤跳空漲停，隨後遭獲利了結賣單調節，漲幅縮至8%附近。

20.國光生(4142)：四價流感疫苗取得藥證，預期2020年在泰國上市銷售，晨盤走揚1.5%，收復月線。

21.亞元(6109)：在買盤點火下連拉三根紅K棒，晨盤攀高5%，來到波段高峰。

22.智原(3035)：三星衝刺ASIC，當盟友吃香，晨盤挾量走揚近1.5%。

23.奇鋐(3017)：5G題材護體，且外資連5日買超5339張，早盤上揚逾2%，躍上近兩個月高點。

24.超眾(6230)：傳獲PS5熱板訂單，明年H1 VC產能拚躍居第二大，晨盤翻紅續漲逾2%，衝上4個半月高價。

25.訊芯-KY(6451)：外資、自營商轉買超，股價翻紅強漲逾2%，重返月線之上。

26.微星(2377)：AMD助攻，顯卡廠業績回溫，早盤帶量走揚近2%，登近1個半月高價。

27.上銀(2049)：外資看淡工具機明年市況，降評至「劣於大盤」，三大法人連2日賣超，早盤於平盤下整理。

28.高力(8996)：早盤不敵賣壓，下挫逾3%，仍站穩50元之上。為升(2231)：車檢助攻，商機無限，搶啖台市、布局歐陸，三大法人昨擴大買超至197張，早盤漲逾2%，重返250元關口。

29.華新(1605)：外資昨大幅減少賣超，並成為投信認養股，早盤小漲，一度向16元靠攏。

30.國票金(2889)：三大法人昨擴大買超，早盤擺脫多日跌勢、小漲近1%，相對抗跌金融股。

31.榮成(1909)：昨外資回頭買超1310張，早盤帶量強彈逾3.5%。

(時報資訊)