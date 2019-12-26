高鐵車廂內，海南某公司董事長肖志軍興奮地說，他老家是贛州的，得知昌贛高鐵正式開通，特意趕到南昌西站，乘坐首趟車體驗。「因為業務需要，企業的銷售人員需要經常在南昌和贛州間往返，以前耗時長，每次乘坐都疲憊不堪，現在通了高鐵，打個盹就能到，太方便了。」昌贛高鐵的開通極大方便了沿線城市人民的生活和工作，「雙城生活」不再是夢想。

昌贛高鐵自南昌樞紐引出，沿既有京九鐵路向南延伸，經江西省豐城市、樟樹市、吉安市、興國縣、贛縣區至贛州市。線路全長418公里，設計時速350公里，設南昌、豐城東、樟樹東、新幹東、峽江、吉水西、吉安西、泰和、萬安縣、興國西、贛縣北、贛州西等13座車站，初期營運時速300公里。

開通初期，鐵路部門將安排開行動車組列車18對，南昌至贛州間最快執行時間1小時45分。12月30日全國鐵路運行圖調整後，將安排開行動車組列車日常線31對、週末線2對、高峰線5對。

(旺報 )