年底進入尾牙旺季，加上今年農曆過年特別早，下個月就準備迎金鼠過好年，全台店家數與商品數最多的行動賣場-網路家庭（8044-tw）旗下PChome商店街看好尾牙與年貨大街的雙重採購商機，即日起搶先推出「就鼠你最好運-年貨大街」活動，眾所期待的商店街專屬吉祥電子寵物-貓小超強勢回歸報恩，延續雙十一貓糧P幣一起賺，紅利回饋加倍送的精神，PChome商店街超過700萬會員們即日起至1／19，天天可來試手氣，免費抽福袋眾多商品0元帶回家。2020／1／15前只要在站內超過4億件商品中購物，累積滿額就送貓糧，會員帳戶內累積的貓糧可兌換紅包，還可以用來玩轉盤試手氣轉好運，拚整年免運券，好玩有趣又有優惠好康可拿的互動式購物體驗以及實質多重回饋讓大家歡喜過新年。

PChome商店街表示，今年農曆新年-鼠年提早近一個月，因而尾牙獎品活動籌備時間緊湊，所以今年年貨大街打造一站式消費優惠活動，無論福委購買尾牙獎品、過年家庭主婦不可或缺的清潔掃除用品、新春年菜預購…等商品，通通下殺5折起，同時結合元旦大家期待拚好運，人人想獲得福袋的文化，推出長達28天的「天天免費拚手氣，0元好禮鼠不盡」抽獎活動，福袋獎項囊括價值上千元的微電腦電磁爐、降噪無線耳機以及智能手錶等好禮，通通免費送。

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