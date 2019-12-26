全世界每天大約喝掉20億杯咖啡。但咖啡健康嗎？曾經，這也是台大乳癌權威張金堅醫師心中的疑問，8年前意外品嘗咖啡後，他便鑽研500多篇論文研究，而得出日喝3杯咖啡的養生之道。

張金堅說，一杯咖啡的咖啡因實在難以估計，含量從60~125毫克都有可能，目前美國已經將每日的咖啡因含量上限調整至400毫克(目前歐盟及台灣食藥署仍以300毫克為上限)，考量到咖啡品種、沖泡方式太多，難以估算，所以他得出「3杯咖啡養生法」的結論。

美國曾針對近20萬位各國家種族民眾進行研究，排除吸菸因素之後，經過平均16.2年的追踪過程後發現，與不喝咖啡的人相比，喝咖啡的人有更低的總死亡率。另外，研究顯示，每天1杯咖啡總死亡率下降12％，每天2～3杯咖啡下降18％，每天≥4杯咖啡同樣也下降18％。張金堅說，「考量到不要攝取過多咖啡因，以免過度刺激中樞神經，所以我認為一天喝3杯咖啡最為適當。」

「我覺得不必計較大杯、小杯，一律都以3杯來計算，大概就接近300毫克的咖啡因上限。」張金堅最推薦早上9~10點、下午3~4點喝咖啡，因為這時候精神最容易渙散，補充咖啡因的cp值最高，如果擔心影響睡眠，過中午就不要再喝。

張金堅通常早上喝2杯咖啡，下午再喝1杯，而且偏愛淺烘焙的黑咖啡。「咖啡分成淺、中、重烘焙，不管是哪一種烘焙方式，咖啡因含量都不會改變，但綠原酸卻會減少，所以淺烘焙的咖啡相較之下含有較多抗氧化物。」

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(中時電子報)