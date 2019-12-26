侯友宜現身板橋縣民大道、新府路口，首次站路口為國民黨立委候選人柯志恩拉票。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜獻出第一次！今（26）日上午8時，侯友宜現身板橋縣民大道、新府路口，首次站路口為國民黨立委候選人柯志恩拉票，雖是交通尖峰時間，仍有不少趕著上班的民眾搖下車窗揮手或停下腳步握手，為柯志恩加油。

侯友宜表示，選情沒有樂觀的條件，就算是像柯志恩這樣形象好，又長期為教育、文化、婦幼付出的優秀立法委員，他心裡仍充滿危機感，在最後關鍵時刻，一定要站出來拉票、投票、催票，「搶救」柯志恩，讓她順利高票當選。

侯友宜說，在車程可以快速往返，不影響市政的範圍內，他會盡量輔選，在最後剩下十幾天的時間，把危機變轉機，我們永遠沒有樂觀的條件，好好衝刺。

對於用到「搶救」一詞，侯友宜特別說明，板橋絕不是藍大於綠，而是五五波，用「搶救」的說法，是希望大家踴躍出來投票，支持柯志恩，因為今年選情看起來不是那麼樂觀。

柯志恩則表示，板橋本來就是個「搖擺區」，也是「指標區」，從頭到尾藍綠都是一比一，非常膠著的局面，所以希望透過高市政滿意度的侯友宜市長來加持，讓比數稍微拉開，把大家對侯市長的喜愛，轉移到立委候選人身上。

(中時 )