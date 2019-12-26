信義遠百A13自25日起試營運，連鎖餐飲集團瓦城（2729）於館內開出第8個新品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」、以及「1010湘」全新店型品牌「1010湘食堂」全球首店，雙品牌首日試營運開幕30分鐘旋即滿座，為品牌開張奠定好的起步佳績。

瓦城7月初股價上探333元、創近5年新高，隨後一路震盪拉回，10月初觸及256.5元的5個波段低點後回穩，近期在273～280元間盤整。今日股價持平開出後小漲0.36％，早盤持穩盤上。三大法人本周小幅調節賣超8張。

瓦城此次於信義遠百A13的14樓「遠百深夜食堂」，開出集團第8個新品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」全球首店，設有78個座位，以質感灰色牆面、別緻木質桌椅與暖色系燈光打造泰式風格餐酒體驗，主打泰式燒烤與50餘款異國啤酒與網美氣泡飲品。

至於以全新店型問世的「1010湘食堂」則在信義遠百A13的4樓「懷舊食光埕」開出全球首店，有別於「1010湘」現代高雅風格，「1010湘食堂」營造親切迷人與小巧精緻的食堂風格，提供顧客更便利快速的餐飲服務。

試營運期間，「月月Thai BBQ泰式燒烤」限定推出每人699元的體驗套餐，精選11道必嚐招牌料理，包含冬陰功湯口味的鳳梨鮮蝦串燒、道地泰北香腸串燒等豐富泰式燒烤串、必點綠咖哩椰汁雞、涼拌青木瓜，與首次登場的蝦吐司、鍋巴冬陰功湯等新型態泰菜。

至於「1010湘食堂」則精選好口碑的「超人氣十香」，包括神仙孜然肋排骨、臭豆腐肥腸阿干鍋、串燒蝦等。開幕首10日並祭出消費滿1010元即贈1份「棒棒蝦」，明年1月6～22日平日2人同行消費即贈「東安仔雞」優惠。

瓦城2019年1～11月自結合併營收44.89億元，年增14.73％，已提前超越去年全年、改寫歷史新高。前三季歸屬母公司稅後淨利3.13億元、年增3.08％，每股盈餘13.49元，優於去年同期13.09元，亦雙創同期新高。

瓦城下半年展店步伐加速，今年已完成新展店19家，店數成長達15％，因應年底聚餐旺季到來，集團配合推出季節新品及行銷活動，強攻歲末餐飲商機。展望明年，集團將全力達陣3-3-6-8計畫，以完成新展超過30家店目標、力拚營運維持雙位數成長動能。

(時報資訊)