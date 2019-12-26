由富邦金(2881)旗下富邦證券輔導之冠亞生技(6758)將於2020年首個交易日(1月2日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，冠亞生技設立於2001年6月，2017年成為上櫃公司聯合骨科(4129)子公司，從事研發、生產及銷售脊柱植入物、手術器械及代理骨科植入式相關醫材，目前自製脊柱植入物產品包括固定脊椎之釘棒類產品、椎間融合器、椎體置換物等，公司產品皆取得國內衛福部銷售許可證，部分產品取得中國NMPA及歐盟CE等國家銷售許可證，並以自有品牌「A-SPINE」銷售國內外市場。

吳春敏強調，由於全球老年、肥胖人口及電腦3C使用族比例上升導致脊椎病變增多及微創脊椎手術需求上升，在脊柱醫材改良下，脊柱市場規模每年穩定成長。冠亞生技於我國經過十餘年累積許多臨床手術驗證，其產品植入人體具安全性及可靠性，故於國內銷售呈現溫和成長，目前持續深化客戶及開拓外銷及代工領域以期擴大外銷市場，帶動業績成長。

冠亞生技身為國內健保市場前四大脊柱植入物供應商，銷售對象以國內醫院為主，包括長庚、台大及榮總等大型醫學中心、區域醫院及地方醫院，具完整產品、客服及銷售團隊，以支援經銷商服務國內醫院，另亦代理國外骨科醫材產品以豐富產品線，最近三年度脊椎開刀數量持續成長。

富邦證券2019年11月稅後淨利1.39億元，較去年同期大幅成長632%，主要反映資本市場活動及經紀業務的收益成長。累計前11月稅後淨利為28億元，較去年同期成長35%。

(時報資訊)