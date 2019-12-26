沙烏地阿拉伯國營的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報導，沙國能源部長周三宣布與科威特共同經營的哈夫吉（Khafji）油田將重啟生產，到2020年底每日產量將達到32萬桶，但也強調這不會影響與盟國的聯合減產行動。

前一日沙國能源部長阿布都阿濟茲．賓．沙爾曼（Abdulaziz bin Salman）親王與科威特簽署一項協議，終止了兩國在共享中立區方面的爭端。

沙國和科威特這兩大石油輸出國組織（OPEC）成員國逾5年前關閉了共同營運的哈夫吉和瓦夫拉（Wafra）油田。現在兩國已就共享中立區的爭議達成協議，除了哈夫吉之外，另一個位於兩國接壤區的瓦夫拉油田也將恢復生產。

這兩處油田在關閉前的合併日產量為50萬桶，約占全球原油供應的0.5%。哈夫吉油田由沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）和科威特海灣石油公司（Kuwait Gulf Oil Co）合資成立的Aramco Gulf Operations Company（AGOC）經營。沙國和科威特表示，重啟中立區的原油生產不會影響兩國對OPEC+（OPEC與俄羅斯等其他主要產油國）聯合減產協議的承諾。

(時報資訊)