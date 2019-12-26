美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）官員指出，市中心一棟作為窮人過渡性住房的旅館公寓建築今晨發生大火，約250人在耶誕節當天無家可歸。

路透社報導，這次4級火警意外未傳出死亡或重傷消息。官員表示，3名住戶受到輕傷，送醫治療評估，其他數人吸入濃煙在現場接受照顧。

明尼阿波利斯市消防局長佛魯特爾（John Fruetel）告訴採訪記者，黎明前「法蘭西斯德瑞克旅館」（Francis Drake Hotel）的2樓冒出火勢，接著延燒至這棟磚造建築的3樓和閣樓。

佛魯特爾說，火災肇因目前還不清楚，估計消防隊員直到明天才能完全撲滅火勢。

助理消防局長泰納（Bryan Tyner）告訴明尼蘇達州公共廣播電台新聞（Minnesota Public Radio News）：「我預估這棟建築將付之一炬。」

市長佛雷（Jacob Frey）在記者會中指出，由於氣候嚴寒，市府立即運來巴士作為無家可歸的受災戶緊急庇護和避寒之處，另外，市府與美國紅十字會（American Red Cross）及其他機構合作，以提供災民食物、長期收容場所與衣物等所需物資。

根據市郡官員，法蘭西斯德瑞克旅館於1926年以豪華旅館之姿開幕營運，之後變更為供應住房單位使用，以安置無家可歸的家庭，以及供這個明尼蘇達州最大城市中無永久住房的個人臨時住宿之用。

(中央社)