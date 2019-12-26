檢調查獲吳承霖地下匯兌犯罪集團藏匿大批現金。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉市傳真）

20190822中天新聞 2.4億藏山區老家 檢懷疑有共犯再聲請羈押

嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻涉嫌史上最大、兩岸地下匯兌124億案，昨（25日）出動上百名警調搜索，傳喚網路博弈起家的嘉義地方大咖級蕭姓大亨等人到案，凌晨訊後，蕭姓大亨遭聲押禁見，其餘人士交保。據悉，蕭姓大亨為中部地區「新崛起」人物，網路博弈起家，事業版圖擴及電視台、溫泉飯店、網路公司和不動產開發等。

昨警調兵分70餘路在北中南四地搜索，傳喚蕭姓大亨等人，並查扣6輛賓利、瑪莎拉蒂、保時捷名車、現金545萬、鑽石16顆及200支手機等證物。檢調查出，蕭姓大亨專營職業賽事與六合彩網路簽賭，總部設在菲律賓，博弈事業版圖擴及兩岸三地與東南亞，但所有的營收與賭金都匯往大陸，接著再利用地下匯兌管道輾轉回台。為了釐清案情，檢警出動大批人馬前往蕭男住處搜索，查扣保險箱與電磁紀錄等證物。

蕭姓大亨約50歲左右，據自由時報報導，他與另一名遭通緝、疑竄逃菲律賓的40多歲賴姓商人，都是嘉義一帶中部「新崛起」的地方聞人，兩人早年參與地下網路簽賭網站管理，之後自立門戶，在兩岸經營博弈網站，事業越做越大，投資電視台、溫泉飯店、網路公司和不動產開發等。

成為大亨後，兩人也不忘回饋鄉里，從事慈善活動、成立清寒獎學金，因而成為地方上的聞人、政商關係一流。

(中時電子報)