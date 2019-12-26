根據一個全球性的研究顯示，追蹤兩百多萬人近14.3年之後，結果發現喝咖啡者的癌症風險下降13%，整體來說，每增加一杯咖啡，可降低癌症風險3%。

張金堅說，其中又以肝癌、大腸癌效果最好，許多研究都顯示，咖啡不僅能預防癌症，就算罹患肝癌、大腸癌，喝咖啡也能減少復發，降低死亡率。「最關鍵就在於咖啡擁有豐富的抗氧化物如綠原酸等，可以幫助清除自由基，降低身體不好的發炎反應。」

國際權威醫學期刊《自然醫學》也發表研究，證明咖啡能延緩老化、降低失智與各種慢性病風險。「人體中有一個發炎因子，會隨年齡增長而增多，這個研究顯示，年長者每天喝4杯咖啡，就能使發炎因子下降，減少各種疾病發生。」這些也許都是咖啡中含抗氧化的神奇之處。

張金堅通常早上喝2杯咖啡，下午再喝1杯，而且偏愛淺烘焙的黑咖啡。「咖啡分成淺、中、重烘焙，不管是哪一種烘焙方式，咖啡因含量都不會改變，但綠原酸卻會減少，所以淺烘焙的咖啡相較之下含有較多抗氧化物。」

咖啡中富含多酚類，包括類黃酮、酚酸、本酚素等。其中綠原酸是由酚酸代謝出的咖啡酸及阿魏酸，混合奎寧酸而成，具有抗氧化、降血糖作用，且綠原酸的降解產物可提高胰島素敏感性，減少胰島素阻抗。而胰島素阻抗正是許多癌症的危險因子之一，所以喝咖啡能降低3％罹癌風險，尤其對肝癌、大腸癌有明確效果，不過，肺癌和兒童白血病則不在咖啡保護範圍內，至於乳癌則尚無定論。

綠原酸降癌症風險。

(中時電子報)