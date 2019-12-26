用樂音迎接新年，2020從府城出發，以愛奏響歡慶樂音！

台南市政府與財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會2019年共同主辦《府城新年音樂會》，不僅獲得各方讚譽與續辦的期許，2020年更擴大舉辦成為3場次之「台灣新年音樂會」系列巡迴演出，取2020諧音為「愛您愛您」，《2020愛您愛您‧台灣新年音樂會》將於台南、屏東、嘉義盛大登場。

本系列音樂會由指揮家呂景民帶領TASO台灣藝術家交響樂團，並邀請知名聲樂家：女高音／羅明芳、次女高音／范婷玉、男高音／林健吉、男低音／曾文奕以及各縣市合唱團聯合呈獻，共同演出貝多芬d小調第九號交響曲第四樂章「歡樂頌」，超過數百人浩大聲勢歡慶新年，與台灣共同迎接2020到來。

音樂會除演出歌劇詠嘆調等傳統西方新年音樂會曲目，更以交響樂形式呈現多首具台灣精神的代表樂曲，打造一場兼具國際與本土精神的音樂盛會。重頭戲之一的各縣市聯演合唱團也將擔當重量級演出，歌詠貝多芬「歡樂頌」與蕭泰然「玉山頌」作為代表東西方經典傳承，盼透過新年音樂會經年舉辦，集結藝文界團結力量，為台灣音樂藝術發展盡心力。

2020年元旦這天於台南登場的《2020愛您愛您‧府城新年音樂會》，不僅持續獲得臺南市政府共同主辦之肯定，更邀請到最支持藝文活動的企業：碳佐麻里精品燒肉、三勝文具廠股份有限公司、威汎人力資源管理顧問有限公司共同合辦。

１月4日《2020愛您愛您‧屏東新年音樂會》由TASO台灣藝術家交響樂團主辦、屏東縣政府贊助協辦；1月5日《2020愛您愛您‧嘉義新年音樂會》則由嘉義縣政府與TASO台灣藝術家交響樂團共同主辦。盛大規模除顯現歷屆活動成功，更一步步實踐文化積累，讓優質的音樂藝術文化能於各地呈現。

(中時 )