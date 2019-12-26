今年收耶誕禮了沒？一名美國YouTuber對2歲女兒惡作劇，送她「史上最爛耶誕禮物」－一根香蕉，沒想到女兒拆開禮物後興奮尖叫「是香蕉」，還馬上吃下肚，呆萌反應讓百萬網友心都融化了。

網紅LGND惡作劇，送給2歲女兒一根香蕉當作耶誕禮物，沒想到女兒興奮尖叫，表示超級喜歡禮物，意外反應讓百萬網友心都融化了。

綜合美國《新聞週刊》（Newsweek）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，30歲網紅LGND在19日提前送上愛女艾莉亞（Aria）耶誕禮物，他在當天上傳了一支名為「送給我們的女兒史上最爛耶誕禮」的影片，畫面中他遞給2歲的艾莉亞一個形狀看起來就像香蕉、用灰底聖誕老人包裝紙包好的禮物，他想對女兒惡作劇、看看她拆開禮物後的反應。

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m — LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019

沒想到艾莉亞拆開外包裝、看到裡頭黃色香蕉皮後，竟瞪大雙眼、開心尖叫「香蕉！」，雙手興奮舉起，雙腿也一直猛踢，看起來相當開心，她馬上要求一旁的媽媽幫她剝香蕉皮，期間還一直歡呼「香蕉」、「香蕉」，LGND問她，「妳開心嗎？」，她興奮舉起手回應，「對，我很開心」，接著一口咬下香蕉果肉，還滿足地發出「嗯」的聲音。

LGND女兒開箱香蕉耶誕禮的影片分別於19、20日上傳YouTube及推特，至今已囊括破百萬觀看人次，許多網友留言，「艾莉亞實在太可愛了，心都融化了。」

LGND在推特上表示，原本是要給女兒史上最爛耶誕禮物，但沒想到會得到這樣的反應，他受訪時說，艾莉亞本身就很愛吃香蕉，有幾次半夜突然醒來，也喊著要吃香蕉。

(中時電子報)