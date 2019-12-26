今年收耶誕禮了沒？一名美國YouTuber對2歲女兒惡作劇，送她「史上最爛耶誕禮物」－一根香蕉，沒想到女兒拆開禮物後興奮尖叫「是香蕉」，還馬上吃下肚，呆萌反應讓百萬網友心都融化了。
綜合美國《新聞週刊》（Newsweek）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，30歲網紅LGND在19日提前送上愛女艾莉亞（Aria）耶誕禮物，他在當天上傳了一支名為「送給我們的女兒史上最爛耶誕禮」的影片，畫面中他遞給2歲的艾莉亞一個形狀看起來就像香蕉、用灰底聖誕老人包裝紙包好的禮物，他想對女兒惡作劇、看看她拆開禮物後的反應。
沒想到艾莉亞拆開外包裝、看到裡頭黃色香蕉皮後，竟瞪大雙眼、開心尖叫「香蕉！」，雙手興奮舉起，雙腿也一直猛踢，看起來相當開心，她馬上要求一旁的媽媽幫她剝香蕉皮，期間還一直歡呼「香蕉」、「香蕉」，LGND問她，「妳開心嗎？」，她興奮舉起手回應，「對，我很開心」，接著一口咬下香蕉果肉，還滿足地發出「嗯」的聲音。
LGND女兒開箱香蕉耶誕禮的影片分別於19、20日上傳YouTube及推特，至今已囊括破百萬觀看人次，許多網友留言，「艾莉亞實在太可愛了，心都融化了。」
LGND在推特上表示，原本是要給女兒史上最爛耶誕禮物，但沒想到會得到這樣的反應，他受訪時說，艾莉亞本身就很愛吃香蕉，有幾次半夜突然醒來，也喊著要吃香蕉。
文章來源：The best gift ever? Adorable little girl is positively thrilled to open an early Christmas present and find a BANANA inside
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。