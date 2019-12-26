國立臺灣博物館28日周六晚間6點起，邀請許書豪、DJRayRay、吳汶芳及LUXY BOYZ帶來自然史跨界當代流行的超炫演出，將給民眾在年末一個驚奇萬分的夜晚。

4段表演內容將會融合4座古蹟的臺博系統展品元素，LUXY BOYZ透過高科技LED融入街舞展現土銀館最具代表性的古生物恐龍，DJ RayRay因為大學就讀台大人類學系，本身就很喜愛考古和動植物的她，這次特別為「跨世之夜」設計一段臺灣動物原聲的表演，來介紹本館臺灣原生種動物。而許書豪和吳汶芳更精心設計排練歌曲，結合原住民文化與明年4月即將開幕北門鐵道園區展覽等，令粉絲相當期待。

吳汶芳將在跨世之夜演出。（三立提供）

當日臺博館本館將運用燦爛燈光炫染，將1899年建立的古蹟化身夜晚新星，點亮台北，邀請大家探索自然科技、當代實驗的魔幻時空，突破百年歷史界線，感受融合聲光舞蹈的全新體驗。現場更首度展出360度沉浸式的雲豹VR體驗，帶您重回擁有臺灣雲豹的那片美麗山林，認識物種的美麗與消逝。

(中時 )