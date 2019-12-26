網紅潔哥在臉書發言一向犀利，之前直言即使當媳婦仍不會想為婆家準備年夜飯，立刻引起網友議論，未料卻遭偏激的網友留言嗆聲，對此她痛斥言語充滿性別歧視的字句，根本就是踩到她的底線。

潔哥在臉書放上網友留言截圖，只見對方寫道：「Ｘ咖網紅，少發一些幹話文惹怒人，不想依婆婆的意見，那晚上就別跟老公睡覺」，此外還有「女人就該被X」等字眼，讓她直言對這類歧視霸凌言論感到噁心，認為這種認為女人就該低下的父權主義者，跑來粉絲團用情緒字詞挑釁，無疑就是踩到她的底線，不過在身為公眾人物的前提下，還是決定把過於情緒的貼文刪除，不過仍不忘提醒對方「你的言論自由，真的有點過頭，言論自由不代表可以性別歧視另一個性別」。

潔哥臉書全文。﹝圖／潔哥/李秉潔臉書﹞

對此網友也紛紛贊同潔哥一番言論，紛紛表示：「每個人的理念和想法本來就不同，蠻多那種愛看又愛酸的」、「懶得看還要來這留言謾罵，是在刷存在感傲嬌什麼」、「公眾人物真的不容易…潔哥辛苦了～不能認輸」。

(中時電子報)