本月24日才遭到酒駕男子開貨車撞毀的台鐵歷史建築苗栗大山車站，今天上午又因受到談文南號誌站號誌故障影響，自早上7點22分開始，造成大山站至竹南站之間雙列車延誤，長達一個小時，影響上百名旅客上班上課。

根據台鐵局官網發布故障通知，台鐵西幹線山線列車，因受到談文南號誌站號誌故障影響，上午7點22分起，大山站至竹南站之間，南下北上列車有延誤的情況，影響範圍包含苗栗縣以及新竹縣市，已派出工程人員搶修，部分列車緩慢放行，目前列車已於9點32分恢復正常。

(中時電子報)