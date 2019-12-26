台鐵大山站禍不單行 剛遭撞又號誌故障影響延誤列車 10:362019/12/26 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗大山火車站被撞半毀，鐵路局暫封鎖停用車站候車室,上午又因號誌故障影響影響列車通行。（謝明俊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 本月24日才遭到酒駕男子開貨車撞毀的台鐵歷史建築苗栗大山車站，今天上午又因受到談文南號誌站號誌故障影響，自早上7點22分開始，造成大山站至竹南站之間雙列車延誤，長達一個小時，影響上百名旅客上班上課。 根據台鐵局官網發布故障通知，台鐵西幹線山線列車，因受到談文南號誌站號誌故障影響，上午7點22分起，大山站至竹南站之間，南下北上列車有延誤的情況，影響範圍包含苗栗縣以及新竹縣市，已派出工程人員搶修，部分列車緩慢放行，目前列車已於9點32分恢復正常。 (中時電子報) #影響 #列車 #大山車站 #苗縣 #竹南 #台鐵局 #台鐵 #號誌故障 #延誤 #台鐵西幹線 也許您會感興趣 推薦閱讀 巴逢颱風生成！對台影響時間曝光 07:532019/12/22 生活 第29號颱風巴逢生成 周末有望為玉山帶來降雪 10:262019/12/22 生活 春節疏運！高鐵加開424班次 25日凌晨售票 18:392019/12/23 生活 全球投資氣氛佳 黃金避險需求大降 18:392019/12/23 財經 《電腦設備》營運掉單衝擊，沅聖跌跤、樺漢臉綠 10:342019/12/24 財經 《新聞分析》沅聖掉單…衝擊中帶轉機 11:082019/12/24 財經 「巴逢」增強為中颱 全台周末有雨 18:562019/12/24 生活 耶誕節後變天 這天低溫剩13度 22:002019/12/24 生活 蔡衍明公益列車啟動 首站嘉義送暖 04:102019/12/25 社會新聞 春節疏運 台鐵加開271班次列車 12:312019/12/25 生活 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 - 社會 新崛起大亨！蕭姓聞人靠博奕發大財 跨足飯店、電視台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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