我的兒子在2017年離開台灣去南非上小學。為什麼我選擇這個而不是讓他在台灣上學呢？

台灣的教育體制經常被拿出來討論，而最近Youtube上有老外分享，居台10年很愛台灣，卻不希望孩子接受台灣教育，轉而將孩子送往南非念小學的事實，並與大家分享，影響他做決定的關鍵原因。

英國網紅Allan在Youtube上發布影片分享，來台居住10年，了解這裡的教育體制後，完全不想讓兒子受台灣教育，與太太討論後，決定將孩子送去南非讀小學。Allan指出，台灣小孩還在包尿布就上幼兒園、7歲讀小學、12歲升國中、15歲考念高中，最後在18歲時考大學，所以人生前面的17年都在為學測而努力，真的很可怕！最驚悚的是，每天下課後還要去補習班報到，平均下來，天天竟要花12小時來學習。

Allan認為這樣的體制存有太多的框架與壓力，而他一點都不希望兒子來承受這些。他說，他當然也有望子成龍的想法，但他認為認識自己是最重要的，在學習階段，應該要讓孩子發展人格特質，並找到天賦特長，更重要的是希望能藉由校園生活，讓孩子學會如何玩樂、如何擁抱失敗等事物。如此一來，高中、大學時，他才懂自己要什麼，並朝著那個方向努力前進。

這則影片曝光後，隨即引發網友熱議，有人認為台灣的教育體制不好，「台灣的教育體制造就許多看似成功，但人格非常垃圾的人」、「台灣教育沒辦法展現孩子的天賦才能，甚至更容易被埋沒，你是明智的」、「台灣教育從不會教人找目標，只教怎麼增加分數，讓很多畢業生離開學校後不知道做什麼」。

但也有將孩子送往國外的家長表示，「人在英國反而想帶孩子回台灣耶！在台灣，只要不在乎分數就好，但在這裡的小學，規矩是沒有的，孩子不會靠椅子、不會收紙筆、垃圾也不分類等。如果台灣真得很差，那怎麼還會有台灣之光？只能說沒有任何教育是完美的。」。

(中時電子報)