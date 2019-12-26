高頻高速傳輸需求強勁，銅箔基板廠-台光電(2383)、聯茂(6213)及騰輝-KY(6672)不僅今年業績表現出色，明年營運亦看好，在中高階智慧型手機、伺服器及5G基地台需求暢旺下，台光電及聯茂明年第1季營運均可望優於今年同期，騰輝-KY亦預估明年是豐收的一年，業績將再創歷年新高。

物聯網、車聯網及5G相關高頻高速需求強勁，且各大手機品牌廠自今年下半年陸續推出5G手機，讓台光電、聯茂及騰輝-KY今年業績表現亮眼，台光電今年前3季稅後盈餘為21.05億元，每股盈餘為6.59元，累計前11月合併營收為226.3億元，年成長6.42%；聯茂前3季稅後盈餘為17.98億元，年成長43.96%，每股盈餘為5.94元，累計前11月合併營收為217.75億元，年成長5.36%；騰輝-KY前3季稅後盈餘為3.63億元，每股盈餘5.32元，累計前11月合併營收為49.97億元，年成長0.34%。

在5G基地台產品出貨放量及農曆年提前拉貨訂單暢旺下，台光電及聯茂明年第1季可望淡季不淡，兩家公司均預估，明年第1季將優於今年同期。

為因應客戶訂單需求，台光電及聯茂均積極擴產，其中台光電黃石廠30萬張新產能已投入量產，預估明年第2季再增加30萬張產能；聯茂江西廠30萬張產能已於今年第4季開出，明年第1季將再增加30萬張產能，公司明年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年底可望再增加60萬張產能。

相較於其他銅箔基板廠，騰輝-KY專攻軍工、醫療、國防、航太、車用領域，儘管第4季為傳統淡季，騰輝-KY因訂單暢旺，10月及11月合併營收維持高檔，騰輝-KY表示，第4季合併營收雖略低於第3季，但整體獲利差異不大，今年合併毛利率可望達27%以上，獲利亦可望優於去年。

看好5G及半導體封裝應用，騰輝-KY大舉投資研發費用，開發5G高頻高速、雷達鐵氟龍及半導體封裝測試材料，預計明年正式進入收割，大陸中興5G基站產品將於明年第1季底量產，出貨將於第2季開始放量，加上浪潮，騰輝-KY樂觀看待明年5G產品成長性，預估明年5G產品佔公司營收可望達5%到10%。

騰輝-KY董事長勞開陸表示，公司產品涵蓋5G、散熱應用、物聯網、車用電子、軍工航天、軟硬結合板黏結材料等領域，產品結構多元，明年營收動能強勁，尤其是5G產品部分，樂觀預期明年營運可望再創歷年新高。

(時報資訊)